Russia-Danimarca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Russia affronta la Danimarca nella terza giornata del Gruppo B di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Russia va a caccia del pass per gli ottavi di finale. La sfida contro la Danimarca si preannuncia vibrante e incerta fino al 90'. I russi, dopo l'esordio con sconfitta contro il Belgio, hanno battuto di misura la Finlandia. I danesi, invece, scossi dal caso Eriksen, hanno perso (1-0) proprio contro i finlandesi e 2-1 contro il Belgio. Servirà un successo per sperare nel passaggio del turno.

Tra Russia e Danimarca non ci sono precedenti in gare ufficiali ma un unico incrocio in amichevole. Il solo precedente tra le due squadre è una gara di esibizione al Parken Stadium di Copenaghen, disputata il 29 febbraio 2012, favorevole alla Russia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Russia-Danimarca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO RUSSIA-DANIMARCA

La sfida tra Russia e Danimarca è in programma lunedì 21 giugno alle 21.00 ed è valida per la terza giornata del gruppo B di Euro 2020. Si giocherà al Parken Stadium di Copenaghen.

La partita fra Rrussia e Danimarca si potrà vedere esclusivamente su Sky e andrà in onda su Sky Sport (canale 253 sul satellite).

Oltre alla copertura televisiva, c’è anche la possibilità di ricorrere allo streaming grazie a Sky Go, raggiungibile online da pc oppure tramite app ufficiale su dispositivi mobile. L’alternative è NOW TV, la Web Tv di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete anche seguire Russia-Danimarca in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

4-2-3-1 per la Russia con Shunin in porta, Karavaev, Dzhikiya, Semenov e Zhirkov in difesa. Zobnin e Ozdoev in mezzo, sulla trequarti Kuzyaev, Golovin e Al. Miranchuck, Dzyuba centravanti.

Identico modulo per la Danimarca con Schmeichel in porta, Maehle, Christensen, Kjaer e Wass in difesa. Hojbjerg e Delaney in mezzo. Braithwaite, Jensen e Poulsen sulla trequarti con Dolberg centravanti.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Jensen, Poulsen; Dolberg.