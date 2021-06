Tre punti importanti in chiave qualificazione tra Russia e Danimarca: sfida nella sfida tra l'atalantino Miranchuk e il milanista Kjaer.

Gara fondamentale per la Russia, che contro la Danimarca cerca il passaggio gli Ottavi di Finale di Euro 2020: la situazione per il secondo posto nel Gruppo B è ancora incerta, con i russi che contano tre punti così come la Finlandia, impegnata contro il Belgio.

La Russia, che nella seconda gara ha battuto la Finlandia per 0-1 grazie alla rete dell'atalantino Miranchuk, cerca i tre punti per staccare il pass per il turno successivo, contando sulla fiducia messa in cascina proprio dalla sfida disputata pochi giorni fa.

Dal canto suo, la Danimarca, ancora scossa per quanto accaduto a Eriksen, ma comunque in ripresa se si considera la prestazione, e non il risultato, del match contro il Belgio, vuole vincere per chiudere al meglio il girone.

Stanislav Čerčesov conferma la difesa a tre, con Barinov, Diveev e Dzhikiya davanti a Safonov. Centrocampo a quattro composto da Mario Fernandez, Ozdoev, Zobnin e Karavaev. Miranchuk e Golovin dietro Dzyuba.

Kasper Hjulmand risponde con Schmeichel in porta, Wass, Kjaer, Christensen e l'atalantino Mahele in difesa, Højbjerg, Delaney e Damsgaard in mediana. In avanti il tridente pesante con Braithwaite e Poulsen, reduce dal goal contro il Belgio, insieme a Cornelius.

RUSSIA-DANIMARCA, PROBABILI FORMAZIONI

RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; M.Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Karavaev; Al. Miranchuck, Golovin; Dzyuba.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Mahele; Delaney, Højbjerg, Damsgaard; Braithwaite, Cornelius, Poulsen.