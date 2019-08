Rugani verso la permanenza alla Juventus: si defila l'Arsenal

Rugani può rimanere alla Juventus: manca l'accordo tra bianconeri e Arsenal, offerta del Wolverhampton che non intriga particolarmente il difensore.

Dopo aver fatto al voce grossa con colpi a sensazione come quelli di Rabiot e De Ligt, la pensa a cedere per far quadrare i conti del bilancio e privarsi di quei giocatori non indispensabili nelle intenzioni di Maurizio Sarri.

Daniele Rugani è uno di questi, seppur la stima nei suoi confronti da parte del tecnico sia rimasta immutata fin dai tempi di : l'inserimento positivo di Demiral ha fatto sì che per il classe 1994 le porte della titolarità e della consacrazione definitiva si chiudessero.

Ma per i bianconeri non sarà facile venderlo: l' - dato come principale candidato - sta per ufficializzare David Luiz e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la precedente offerta di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni non piace a Paratici e Nedved, che preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Dall' sarebbe giunta anche la proposta del Wolverhampton: messi sul piatto 32 milioni, ma in questo caso la destinazione dei ' ' non attirerebbe Rugani, deciso a continuare la sua carriera in una società di primissimo livello.

Servirà comunque accelerare e subito: alle 18 italiane ci sarà la chiusura del mercato in entrata per le squadre inglesi, alla vigilia dell'inizio della Premier League con la sfida prevista venerdì tra e .