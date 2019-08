Calciomercato, David Luiz all'Arsenal: circa 9 milioni al Chelsea

David Luiz sta per diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal: sostituirà Koscielny. In arrivo per i 'Gunners' anche Tierney dal Celtic.

Sta per definirsi il futuro di David Luiz che rimarrà, a meno di ribaltoni, in Premier League: non cambierà nemmeno città, essendo davvero vicino al passaggio all' .

Avvisaglie di ciò si erano avvertite con il rifiuto ad allenarsi insieme ai compagni del : troppo forte la volontà di cambiare aria e avviare un'altra esperienza a 32 anni (compiuti ad aprile).

Il club di Abramovich riceverà 8 milioni di sterline, pari a poco meno 9 milioni di euro per il giocatore che si appresta a concludere la sua seconda vita in 'Blue' per andare a sostituire Laurent Koscielny, trasferitosi al .

Ma l'Arsenal non si accontenta: in dirittura d'arrivo per la difesa anche Kieran Tierney, giunto nella capitale inglese per sostenere le visite mediche come riportato da 'Sky Sports'. Il terzino scozzese proviene dal .