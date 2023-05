Rottura del legamento crociato anteriore: stagione finita per Alvarez

E’ già giunta a conclusione la stagione dell’attaccante del Sassuolo: la sua prima annata in Serie A si chiude con una rete all’attivo.

Si chiude in anticipo la prima stagione italiana di Agustin Alvarez. L’attaccante del Sassuolo infatti, ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro che lo costringerà ad un lungo stop.

Ad annunciarlo è stato il club neroverde attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Durante l’allenamento di ieri pomeriggio l’attaccante neroverde Agustin Alvarez ha riportato un infortunio al ginocchio destro.

Gli accertamenti effettuati in mattinata hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

FORZA AGUSTIN!!!”.

Approdato la scorsa estate al Sassuolo, accompagnato da grandi credenziali, il talento uruguaiano classe 2001, nel corso di questa stagione, non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare. Dei ventidue gettoni collezionati in Serie A, solo uno è coinciso con una presenza dal 1’ (Sassuolo-Lazio 0-2 dello scorso 15 gennaio).

Utilizzato da Dionisi soprattutto come alternativa alle primissime scelte, ha realizzato una sola rete in campionato: quella decisiva sul campo del Torino nell’1-0 dello scorso 17 settembre.

Gioiello precoce capace di mettersi in mostra ad alti livelli con il Penarol a partire dal 2020, dal 2021 fa parte del giro della Nazionale maggiore dell’Uruguay (4 presenze ed 1 goal) e lo scorso ottobre si era anche guadagnato un posto per i preconvocati per i Mondiali in Qatar (verrà poi escluso dalla lista finale).