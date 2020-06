Rostov in quarantena, in campo i giovani: perdono 10-1 col Sochi

Sochi-Rostov si gioca nonostante la rosa ospite, colpita da 6 positività al COVID-19, sia in quarantena: finisce 10-1 con tripletta di Kokorin.

PFC Sochi-Rostov 10-1. È finita davvero così. E non era un'amichevole tra due formazioni di pianeti (tecnici) diversi: siamo nel massimo campionato russo, la Premier League. Ma un risultato del genere, come si può intuire, va al di là di una semplice disparità di forze tra le due formazioni in campo.

La spiegazione è lineare: il Rostov ha avuto 6 casi di positività al COVID-19 e ha l'intera rosa in quarantena. Partita rinviata, giusto? Sbagliato. Si è giocato, incredibilmente. Per volontà delle autorità calcistiche russe e dello stesso Sochi (ex Dinamo San Pietroburgo), che lotta per non retrocedere e ha tutta l'intenzione di conquistare punti pesanti per la salvezza.

Il Rostov aveva in un primo momento dato parere positivo alla disputa della gara, salvo cambiare idea a causa della mancanza di una vera rosa disponibile. Ma il Sochi non ha acconsentito al rinvio di un mese (19 luglio la data del possibile recupero). E così gli ospiti, pur di non perdere la partita a tavolino, si sono presentati con i ragazzi delle giovanili.

Altre squadre

E dire che il match è iniziato nella maniera più inattesa possibile, se è vero che il Rostov è addirittura passato in vantaggio dopo pochi secondi con il giovanissimo Romanov, 17 anni: esordio in Premier League e rete al primo pallone toccato, che si può volere di più dalla vita?

Solo un'illusione: quando il Sochi ha iniziato a giocare, il divario in termini di esperienza e qualità tra le due formazioni si è visto tutto. Risultato parziale al termine del primo tempo: 4-1. Risultato finale: 10-1. Una batosta per il Rostov, che sabato potrebbe essere superato al quarto posto dal Mosca. E un successo che consente ai padroni di casa di allontanarsi dalla zona calda.

3 delle 10 reti, tra l'altro, le ha messe a segno quell'Aleksandar Kokorin che in è conosciuto per la propria fama di bad boy: dalle pistole alle spogliarelliste, passando per le aggressioni e il carcere, non s'è fatto mancare proprio nulla. Si è trovato di fronte i ragazzini e non si è fatto problemi: ora è a quota 5 nella classifica cannonieri.