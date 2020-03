Kokorin è tornato: dalla galera al riscatto, la storia del bad boy russo

Pistole, spogliarelliste, aggressioni e un anno di carcere. Ma ora Aleksandr Kokorin è tornato in campo: 3 goal in 4 partite col PFC Sochi.

Calcio stoppato, blindato, lacerato in tutta Europa - in tutto il mondo, anzi - dall'emergenza Coronavirus. Marzo nero per tutti. Anzi, per quasi tutti. Perché c'è un personaggio che può alzare la mano dichiarando a buon diritto di aver vissuto - seppur parzialmente, prima della sospensione - il mese della propria rinascita: Aleksandr Kokorin.

Oggi Kokorin compie 29 anni, e il suo è un compleanno speciale. Il suo primo da uomo libero dopo l'incarcerazione dell'ottobre 2018 per aver aggredito, assieme al fratello Kiril e al compagno di nazionale Pavel Mamaev, un funzionario russo all'interno di un bar. Un episodio, divenuto celebre anche fuori dalla , costato a entrambi quasi un anno di prigione. La richiesta, per dire, era stata di un anno e mezzo.

All'epoca Kokorin vestiva la maglia dello , il club più forte del campionato russo, e aveva un futuro davanti a sé. Dopo il carcere è dovuto ripartire dal PFC Sochi, club nato un paio d'anni fa dalle ceneri della Dinamo San Pietroburgo, che ha deciso di puntare sul centravanti portandolo via in prestito da San Pietroburgo. Nonostante referenze negative che, diciamocelo, avrebbero fatto scappare un po' chiunque.

La galera non è che l'ultimo fattaccio della vita e della carriera di Kokorin, che assieme al compagno di scorribande Mamaev - oggi al Rostov e suo compagno solo nella nazionale russa, mai nei club - ne aveva combinate altre. Come l'aggressione a un autista, a cui i due avevano provocato danni cerebrali.

Sempre assieme a Mamaev, Kokorin era stato pizzicato in discoteca durante gli Europei francesi del 2016: multato dallo Zenit. E che all'attaccante sia sempre piaciuto darsi alla pazza gioia, è celebre anche l'episodio che due anni prima l'aveva ritratto assieme a un paio di spogliarelliste. Apriti cielo: la fidanzata non la prese granché bene.

Che dire inoltre delle due pistole portate nel 2017 al matrimonio dell'amico Alan Chochiev, all'epoca al Krylya Sovetov, con tanto di spari in aria? Kokorin, beata gioventù, all'epoca postò pure la propria impresa su Instagram, attirandosi ulteriori polemiche. Inevitabili.

Però qui si parla anche di un calciatore vero. Di un bad boy pure un po' svampito, come quando dichiarò di "non sapere che Maradona avesse giocato nel ", e, al contempo, di un attaccante di tutto rispetto. Era un pupillo di Fabio Capello ai tempi in cui il tecnico italiano guidava la nazionale russa e, nel 2008, a 17 anni e 199 giorni, era diventato il più giovane marcatore della storia della Dinamo Mosca.

Nel proprio curriculum, oltre a bravate da codice penale, Kokorin ha un Europeo (2016) e pure un Mondiale (2014). Che sarebbero stati due, se la distorsione dei legamenti di un ginocchio non lo avesse costretto a guardarsi Russia 2018 da casa. Le sue ultime presenze in nazionale risalgono però al novembre del 2017, due anni e mezzo fa. Tempi lontani.

La casa di Kokorin, oggi, si chiama PFC Sochi. La classifica non è incoraggiante: 24 punti nelle prime 22 giornate e quintultimo posto. Però un barlume c'è, eccome: il nostro è sceso in campo 4 volte timbrando 3 reti. Con lui in campo, la squadra ha conquistato 3 successi di fila. E la luce in fondo al tunnel, quel tunnel in cui lui stesso aveva deciso volontariamente di entrare, inizia finalmente a scorgersi.