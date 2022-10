Rooney e il demone dell'alcol: ''Ho temuto di morire o di uccidere qualcuno''

L'inglese, ora tecnico, ha raccontato la dipendenza: "Non potevo dire 'Ho l'inferno in testa'". Poi gli aneddoti su Ferguson, United e Mondiali 2006.

Croxteth, sobborgo a nord-ovest di Liverpool. Il calendario segnava il 24 ottobre dell'anno 1985. Esattamente 37 anni fa veniva al mondo Wayne Rooney. Proprio lì, nella città dei Beatles, della baia del fiume Mersey e dell'eterna rivalità tra i 'Reds' e l'Everton nasceva uno degli attaccanti più forti della storia del calcio inglese.

Wayne si innamora subito del pallone ma ben presto deve fare i conti con una vita tutt'altro che regolare fuori dal rettangolo verde di gioco. È lo stesso Rooney a riavvolgere il nastro e parlare dei suoi demoni, dei suoi errori e degli eccessi in occasione della presentazione e all’interno del documentario sulla sua vita di Amazon Prime:

"Ho cominciato a bere presto, ma la verità è che sono stato precoce in tutto. A 12 anni lasciavo Croxteth, quartiere di Liverpool, per andare a Southport a partecipare alle risse. Una volta mi ruppero una mascella a Manchester. Un'altra tornai a casa con gli occhi pesti. Facevo a pugni nei concerti. Fu allora che cominciai a bere".

L'alcol e le risse nel periodo del passaggio da bambino ad adolescente. Una fase delicatissima della maturazione e della vita di un uomo che ha segnato l'esistenza di Wayne.

Figlio del pugile Thomas Wayne Rooney, tra i migliori nella Merseyside e con alle spalle un torneo ad Helsinki, il giovane Wayne entra a far parte delle giovanili dell'Everton, influenzato dalla fede calcistica della sua famiglia.

Proprio nel vivaio dei 'Toffees' incontra Colin Harvey, uno dei suoi primi allenatori e tra quelli a cui non sfuggì il talento cristallino del classe 1985.

Lo stesso Wayne ha raccontato un episodio molto particolare:

"Una volta, quindicenne, attraversai la strada con una bottiglia di sidro in mano. Si fermò un'auto per lasciarmi passare. Alla guida c'era il mio allenatore, Colin Harvey. Il giorno dopo mi prese da parte e mi disse: Non ho mai visto un giovane con il tuo talento, non lo sprecare".

‘Wazza’. Fu questo il soprannome affibbiato a Rooney, derivato da Gazza. Proprio come Gascoigne, l'alcol è stato un avversario durissimo, se non il più duro, nella vita e nella carriera di Wayne.

Nel documentario, Rooney parla a cuore aperto e svela a distanza di anni i propri sentimenti quando si trovava a combattere con quella che è stata una dipendenza per molti anni.

"A 20 anni non potevo entrare in uno spogliatoio e confessare i miei problemi. Non potevo dire: 'Sto lottando contro me stesso, ho l'inferno nella testa'. Avevo paura della morte. Potevo guidare ubriaco, come spesso mi capitò, schiantarmi contro un palo, o uccidere qualcuno. L'alcol mi ha fatto compiere errori gravi. Ho tradito mia moglie. Coleen (sua moglie da 13 anni, la fidanzata di sempre e la madre dei suoi quattro figli, nda) avrebbe potuto lasciarmi più volte, ma non è mai successo. Qualcuno dice che l'ha fatto per mantenere l'unità della famiglia e tutelare i nostri quattro figli, ma la verità è che abbiamo parlato dei miei demoni e mi ha aiutato".

Carriera e vita privata, intrecciate indissolubilmente. Errori, tanti, che Wayne ha compreso solo a distanza di tanti anni.

In campo, però, Wayne, è sempre stato sopra le righe, nel senso buono dell'espressione. Il 19 ottobre 2002, a 16 anni e 360 giugno, si presentò ai 'grandi' e alla Premier League con un goal decisivo contro l'Arsenal degli 'Invincibili', reduce da una striscia di 30 partite senza sconfitta:

"In panchina mi caricavo, mi dicevo: ‘Voglio segnare un gol da 16enne. Se entro e ho una sola possibilità, tiro in porta'. Così fu. Approfittai dell'errore di un colosso come Sol Campbell e fu l'apoteosi".

Più avanti confesserà che in quel periodo beveva, ma a quell'età il fisico reggeva e il talento completava l'opera. La grande chiamata arriva dal Manchester United. A Old Trafford trova la definitiva consacrazione e partecipa a soli 19 anni a Euro 2004 con la maglia dell’Inghilterra:

"A 18 anni sentivo di essere il miglior giocatore al mondo, e all’epoca credo lo fossi davvero".

Qualche anno più tardi, Wayne Rooney arriva allo scontro con Sir Alex Ferguson. Un episodio che lo stesso calciatore di Croxteth racconta con sentimenti contrastanti:

"Nell’estate 2010 avevamo venduto Ronaldo e Tevez, ero rimasto solo io come giocatore di alto profilo. Entro nell’ufficio di Ferguson e gli chiedo cosa stia succedendo. Mi risponde di andarmene. Allora chiedo di essere ceduto. Ma avevo ragione io, appena si è ritirato Sir Alex è crollato tutto, e stanno ancora raccogliendo i pezzi".

Tra gli aneddoti raccontati nel documentario 'Rooney' spicca quello legato alla sfida contro il Chelsea di José Mourinho, che si laureò campione, e il Manchester United di Wayne.

L'ex attaccante dei 'Red Devils' ha rivelato di aver indossato scarpe con tacchetti appuntiti con lo scopo di far male ad un avversario nel corso dell’incontro. Rooney non ha svelato il nome dell'obiettivo, anche se più che un indizio è arrivato da John Terry, capitano di quel Chelsea e uscito in stampelle dalla sfida contro il Manchester United nell'aprile 2006, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale in risposta proprio a uno di Wayne:

"Forse ti riferisci a quando hai dimenticato i tuoi tacchetti nel mio piede?".

Wayne Rooney e John Terry erano compagni di nazionale. Proprio con la maglia dell'Inghilterra, Rooney ha confessato di aver vissuto una delle delusioni più grandi dal punto di vista professionale in occasione del Mondiale 2006, dove si presentò nascondendo un infortunio:

"Ero infortunato, ma non lo avevo detto a nessuno, nemmeno ai nostri fisioterapisti".

Il cammino della nazionale dei 'Tre Leoni' si concluse nei quarti di finale contro il Portogallo del compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Ad aggiudicarsi un posto in semifinale fu la formazione lusitana al termine della lotteria dei rigori, dopo lo 0-0 nei 120 minuti. Una gara condizionata dall'espulsione di Rooney al 61':

"Quando sono rientrato negli spogliatoi ho sfasciato un po’ di cose. Mi sono sentito solo come mai. Mentre la partita proseguiva senza di me, pensavo: ‘Se ci qualifichiamo salto la semifinale e magari anche la finale. Se usciamo è colpa mia".

Dopo aver conquistato praticamente tutto con la maglia del Manchester United - ovvero 5 volte la Premier League, 4 la Coppa di Lega, 1 la Coppa d'Inghilterra, 4 volte il Community Shield e soprattutto una Champions League, una Europa League e un Mondiale per Club, Rooney ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere la carriera da allenatore. Prima l'esperienza al Derby County, ora l'avventura negli Stati Uniti alla guida del D.C. United.

Nel frattempo, Rooney ha avuto il coraggio di aprire il proprio cuore e raccontare i demoni che l'hanno condizionato in questi 37 anni, o poco meno. Da quando a soli 12 anni, poco più che bambino, si spostava dalla sua Croxteth a Southport, tra risse e quella dipendenza dall’alcol sin dalla giovane età che ha condizionato la vita e la carriera di quel fenomeno dal cuore a tinte blu cresciuto in un sobborgo a nord-ovest di Liverpool e diventato grande grazie a quel pallone che rotola.