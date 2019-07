Rondon primo acquisto di Benitez al Dalian Yifang: arriva dal WBA

Il Dalian Yifang paga la clausola di 18 milioni di Salomon Rondon: nel 2018/19 ha giocato in prestito proprio nel Newcastle di Benitez.

Rafa Benitez ha lasciato la Premier League, ma evidentemente la Premier League non ha lasciato lui. Perché il primo giocatore che l'ex allenatore del si vedrà recapitare da allenatore del Dalian Yifang proviene proprio dal massimo campionato inglese: Salomon Rondon.

Il centravanti del Albion, reduce da una Copa America deludente (zero reti) con il , è in procinto di approdare in : secondo la stampa britannica il Dalian, club che nella propria rosa può contare anche su Marek Hamsik, ha infatti deciso di pagare la sua clausola rescissoria, ammontante a 16 milioni e mezzo di sterline (poco più di 18 milioni di euro).

Primo acquisto per Benitez, dunque, ma non si tratta di un volto sconosciuto per l'allenatore spagnolo: nella scorsa stagione Rondon ha giocato in prestito proprio nel suo , mettendo a segno 11 reti in Premier League.

I Magpies, sempre al centro di un'infinita telenovela per la cessione del club, hanno però deciso di non procedere con il riscatto di Rondon. Il quale, dunque, è tornato al West Bromwich Albion. Non per restarci, però: ora lo attendono la Cina, il Dalian Yifang e ancora una volta Benitez.