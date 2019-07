Ronaldo su Neymar: "Credo che resterà al PSG quest'anno"

Intervistato da 'Marca', Ronaldo consiglia Neymar: "Voglio che sia felice, deve trovare serenità e giocare senza infortuni".

Cristiano Ronaldo lunedì, ovvero ieri, ha ricevuto a Madrid il premio Marca Leyenda. L'asso portoghese della ha poi rilasciato un'intervista proprio ai microfoni di 'Marca', dove ha toccato vari temi.

Ronaldo ha avuto modo di parlare anche di Neymar, sogno non troppo nascosto dei tifosi della Juventus, visto che nelle ultime settimane le voci di mercato sul brasiliano si sono moltiplicate.

"Non lo so cosa farà, è un grande giocatore e vado molto d'accordo con lui. Abbiamo registrato uno spot insieme di recente. Si parla molto di lui, dal al fino alla ... È il lavoro della stampa perché è necessario vendere ma penso che rimarrà a Parigi e, in caso contrario, dovrà andare dove si sente felice e dove può esprimere Il suo calcio, senza infortuni e senza altre preoccupazioni. Mi preoccupo perché mi piace vederlo giocare come vuole lui".

Il giocatore della Juventus lascia presagire poi che continuerà a giocare fino a 40 anni.

"Non so fino a quando giocherà, ovviamente non sono infinito. Ma non credo che il fattore fisico sia determinante, perché mi sento bene e non ci dovrebbero essere intoppi da quel punto di vista. Conta molto di più l'aspetto psicologico in questo caso, se sarà ancora motivato fino a 40 anni, ben venga. Per adesso mi sento ancora di voler vincere tanto".

Sulla questione della vittoria della (analizzata da lui in questo pezzo), Ronaldo però tira una frecciatina anche al Barcellona, rivale storico in .