Juventus, Ronaldo a sorpresa: "Ho vissuto la mia miglior stagione"

Cristiano Ronaldo parla alla 'Gazzetta dello Sport' e spiega: "Ho vinto Scudetto e Supercoppa, poi con il Portogallo ho conquistato la Nations League"

Come vi abbiamo raccontato ieri, Cristiano Ronaldo ha ricevuto il premio "Marca Leyenda", prestigioso premio che la stampa iberica assegna a un personaggio sportivo di rilievo. Nel proseguimento della serata, l'asso portoghese ha rivolto interessanti dichiarazioni alla 'Gazzetta dello Sport'.

L'intervista di Ronaldo si apre con una dichiarazione a sorpresa, che farà sicuramente piacere a tutti i tifosi della .

"Non è stato facile dopo tanto tempo lasciare il Real e arrivare in un campionato diverso, la , con nuovi compagni a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto Scudetto e Supercoppa, poi con il ho conquistato la . Tre trofei in un solo anno".

Sempre stimolando i tifosi della Juventus, Cristiano Ronaldo si professa certo di vincere la con la Vecchia Signora.

"Champions? Ci proveremo. Sappiamo come sempre che è una competizione difficile, la Juventus c’è ma anche altre squadre sono attrezzate per vincere: il , il e il . Solo una può riuscirci però e io mi auguro che sia la Juventus. La Champions però per noi non è un’ossessione. Io sono sereno perché vedo tutti i giorni come stiamo lavorando e so che la la vincerà, se non sarà quest’anno succederà l’anno prossimo".

Infine, l'ex Real Madrid sceglie anche il suo trofeo più bello.