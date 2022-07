Ronaldo non si allena per motivi familiari: per il Manchester United non è in vendita

Cristiano Ronaldo non si è presentato al primo giorno di allenamento per motivi familiari: il Manchester United ha accettato la motivazione.

Altro capitolo della telenovela che sta coinvolgendo Cristiano Ronaldo in queste ore, dopo la richiesta di cessione presentata al Manchester United per l'impossibilità di disputare la Champions League, competizione tanto cara al portoghese.

Secondo quanto appreso da GOAL, l'ex attaccante della Juventus non si è visto nel primo giorno di allenamenti dei 'Red Devils', ritrovatisi agli ordini del nuovo allenatore Ten Hag per preparare la stagione 2022/2023.

Il motivo dell'assenza di Ronaldo è conducibile a questioni di natura familiare, spiegazione accettata dal club che però non cambia di una virgola la sua posizione.

Per il Manchester United, infatti, Cristiano Ronaldo resta incedibile, anche di fronte ad una ricca offerta ad un anno dalla scadenza del contratto, fissata nel 2023.

Al momento, dunque, da parte della società inglese non ci sono margini per pensare ad una separazione dall'idolo di 'Old Trafford', a cui l'assenza dalla competizione più importante pesa e non poco.