Ronaldo, minaccia d'addio al Portogallo? La Federcalcio: "Nulla di ciò è vero"

Il fuoriclasse lusitano continua a far parlare di sé: stavolta arriva la smentita della Federcalcio portoghese su un suo addio alla nazionale.

Non accennano a spegnersi le voci sul conto di Cristiano Ronaldo, decisamente il giocatore più chiacchierato di questi Mondiali per motivi che non riguardano direttamente il terreno di gioco.

Dopo aver allontanato i rumors su un suo imminente approdo all'Al-Nassr in Arabia Saudita in seguito al tormentato divorzio col Manchester United, il classe 1985 è balzato agli onori delle cronache per una presunta discussione avuta col commissario tecnico lusitano Fernando Santos, che lo avrebbe addirittura indotto a minacciare l'addio alla squadra in piena competizione.

Cristiano Ronaldo però non lascerà il Portogallo, almeno non in tempi brevi: è questo il senso della chiara smentita comunicata direttamente dalla Federcalcio sul proprio sito ufficiale.

"Questo giovedì sono emerse notizie riguardanti una minaccia, da parte di Cristiano Ronaldo, di lasciare la squadra nel corso di una conversazione avuta con Fernando Santos.

La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la squadra durante l'avventura in Qatar.

Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno un curriculum unico al servizio della Nazionale e del Paese, che va rispettato e che attesta il suo indiscutibile grado di impegno.

Per inciso, il grado di dedizione del giocatore con più presenze col Portogallo è stato nuovamente dimostrato - se necessario - nella vittoria contro la Svizzera, agli ottavi di finale del Mondiale 2022.

La squadra nazionale - giocatori, allenatori e struttura della FPF - è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che per il Paese vuole essere la migliore partecipazione di sempre a una Coppa del Mondo".

Una presa di posizione atta a non intaccare la serenità del gruppo, giunta a livelli stellari grazie al netto 6-1 rifilato alla Svizzera che ha permesso ai campioni d'Europa del 2016 di regalarsi la sfida col Marocco ai quarti. Se Ronaldo figurerà nell'undici titolare dopo essersi accomodato in panchina, lo scopriremo sabato sera.