Ronaldo dribba l'Arabia Saudita: "Io all'Al-Nassr? Non è così"

Al termine della sfida contro la Svizzera, il campione portoghese frena sulle voci relative al suo futuro e manda un pensiero a Pelé.

Quando gioca e quando non gioca. Quando segna e quando non segna. In ogni caso, il protagonista è sempre Cristiano Ronaldo.

Il Portogallo ha raggiunto i quarti di finale e ha la concreta possibilità di arrivare almeno tra le prime quattro ai Mondiali, eppure si parla più del futuro del suo capitano.

Negli scorsi giorni si sono intensificate le voci su un suo possibile trasferimento all'Al-Nassr, tra i club più importanti dell'Arabia Saudita, dopo aver risolto il contratto con il Manchester United.

A porre un freno a certe ipotesi (si parlava già di cifre e di durata dell'accordo tra le parti), ci ha pensato lo stesso Cristiano Ronaldo al termine della sfida vinta per 6-1 contro la Svizzera.

“L’Al-Nassr? No, non è così”.

Un commento lapidario, rilasciato ai microfoni del quotidiano AS. In seguito, ci ha tenuto a rivolgere un pensiero a Pelé.

“Spero che stia meglio. Il nostro Re deve migliorare, è qualcosa che tutti desideriamo”.