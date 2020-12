Ronaldo per una volta delude: contro l’Atalanta la peggior prova in bianconero

Cristiano Ronaldo è incappato contro l’Atalanta in una serata complicatissima. Tanti i suoi errori, oltre ad un rigore fallito.

Dieci reti in otto partite sin qui giocate in campionato, alle quali vanno aggiunte altre quattro segnate in altrettante gare di . Quello di Cristiano Ronaldo è stato un eccellente inizio di stagione, ma nell’ultima uscita, quella contro l’, è probabilmente incappato in quella che è stata la sua peggior prestazione da quando veste la maglia della .

Approdato in bianconero nell’estate del 2018, il fuoriclasse lusitano nei suoi primi due anni italiani ha abituato a prove eccellenti e numeri straordinari (sono ben 62 i goal realizzati in 72 partite di ), per questo quindi ha fatto quasi sensazione vederlo così in difficoltà in una sfida così importante che metteva in palio punti dal peso specifico importante.

Che quella di CR7 potesse non essere una grande serata lo si è intuito fin dai primissimi minuti della gara visto che, ben servito da Morata, da splendida posizione ha sparato clamorosamente alto uno di quei palloni che solitamente trasforma in goal senza troppe difficoltà.

L’asso lusitano ha poi fallito un’altra occasione importante, prima di farsi neutralizzare al 61’ dal Gollini (il grande protagonista di serata) il rigore che sarebbe potuto valere il momentaneo 2-1 e i tre punti finali.

Oltre le chance fallite c’è però di più. Ronaldo infatti ha sbagliato palloni e giocate (evidente la mancanza di lucidità anche in alcune ripartenze) che generalmente non sbaglia, condendo quindi di errori una partita ‘no’. Un qualcosa non da lui, che lo rende in qualche modo più ‘umano’, dopo una serie di prestazioni da protagonista e trascinatore. Per una volta la è stata 'tradita' dal suo uomo di punta.

Andrea Pirlo, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova di CR7.

“Ha sbagliato il rigore, però sono cose che possono capitare, succede una volta ogni tanto. Peccato perché ci avrebbe dato una mano per andare avanti con il risultato”.

Quello sbagliato da Cristiano Ronaldo è stato il quarto rigore su trenta calciati da quando veste la maglia della Juventus. Di questi, tre sono stati falliti in campionato ed uno in Coppa .

La più classica delle serate complicate quindi, ma lo stesso CR7 è parso già più che pronto a ripartite. Dopo l’Atalanta infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con il quale ha invitato tutti a pensare alla prossima sfida di campionato contro il .