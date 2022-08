Sky Sport - Ronaldo a caccia della Champions: proposto a Napoli e Milan da Mendes

Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo anche a Napoli e Milan: l'attaccante portoghese vuole disputare la Champions League.

Prosegue la telenovela Cristiano Ronaldo che, tra qualche giorno, conoscerà ufficialmente il suo futuro: l'intenzione, mai nascosta, coincide con la volontà di disputare la Champions League, competizione a lui cara e vinta in ben cinque occasioni in carriera.

Opportunità che non potrà dargli il Manchester United, costretto a ripartire dall'Europa League: tra club e giocatore è in atto una sorta di braccio di ferro, col primo che non pare disposto ad interrompere un rapporto che, contratto alla mano, ad oggi scade a giugno 2023.

Nonostante questa presa di posizione forte da parte dei 'Red Devils', Jorge Mendes è in perenne contatto con possibili acquirenti del suo assistito: come riportato da 'Sky Sport', Cristiano Ronaldo è stato proposto anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Nell'intreccio di mercato potrebbe figurare pure Victor Osimhen, anche se il club partenopeo ha sempre considerato fuori dal mercato il nigeriano: di fronte ad un'offerta a tripla cifra tutto potrebbe cambiare, ma al momento questa è pura suggestione riconducibile più alla strategia di Mendes che all'effettiva volontà del Napoli.

Strategia che prevede anche una proposta al Milan, altro lido gradito a Cristiano Ronaldo proprio per la possibilità di giocare la competizione europea più importante: anche in questo caso con l'eventuale inserimento nei discorsi di un altro giocatore, quel Rafael Leão tanto desiderato pure dal Chelsea.

Gli stessi 'Blues' figurano tra le opzioni per il futuro di Ronaldo, proposto all'estero anche a Marsiglia e Sporting.