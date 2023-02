Ronaldinho torna in campo: giocherà nella Kings League

A quaranta due anni l'ex stella del Barcellona torna a giocare entrando a far parte del campionato di calcio a 7 creato da Piqué.

Ha fatto innamorare milioni di appassionati di calcio con le sue giocate da fenomeno assoluto. Ora, anche chi non ha avuto la fortuna di vederlo in campo con la maglia del Barcellona, potrà saggiare un po' delle sue qualità.

Ronaldinho torna in campo. Sì, l'ex campione brasiliano vincitore ha ceduto al fascino della Kings League di Gerard Piqué e giocherà nel nuovo campionato di calcio a 7 che spopola su Twitch.

L'ultima esperienza di Dinho da calciatore risale al 2015, quando ha vestito la maglia del Fluminense. Ma il brasiliano ha legato gran parte della sua carriera al Barcellona, con il quale ha vinto la Champions League e il Pallone d'Oro nel 2006.

Nel 2008 il passaggio al Milan, dove ha mostrato lampi di qualità purissima intervallati da diversi momenti di passaggio a vuoto.

Ronaldinho non è il primo ex calciatore professionista a comparire nella Kings League. Nel corso della competizione, iniziata ufficialmente il 1 gennaio 2023, hanno già giocato Sergio Aguero e Chicharito Hernandez, oltre a un misterioso calciatore ancora in attività, la cui identità è nascosta da una maschera.

Le partite sono trasmesse su Twitch, dove si registrano milioni di spettatori e un successo crescente settimana dopo settimana.