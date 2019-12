Ronaldinho limita Messi: "Non è il migliore di tutti i tempi"

L'ex fuoriclasse del Barcellona applaude Messi, ma non in maniera totale: "E' il migliore dei suoi tempi, non di sempre".

Ognuno ha il suo preferito, ognuno ha la sua motivazione. Chi è il migliore della storia del calcio? Impossibile dirlo, ma il tormentone andrà avanti per sempre. Maradona, Pelè, Cruyff, Ronaldo, Cristiano? Leo Messi? Forse. Non per un altro grandissimo come Ronaldinho, ex compagno della Pulce.

Durante una partita amichevole in allo stadio Centenario de Morelos, giocata insieme all'ex attaccante Cuauhtémoc Blanco, attualmente governatore dello stato, Ronaldinho ha infatti applaudito Messi, senza però definirlo numero uno di tutti tempi.

Troppi giocatori di cui parlare, del resto:

"Sono contento per Messi, perché è un amico, un'icona per il . Non mi piacciono i paragoni, perché è difficile scegliere il migliore della storia:. C sono Maradona, Pelé, Ronaldo, non posso dire che Messi sia il migliore nella storia".

Occhio però Ronaldinho eleva Messi a numero uno degli ultimi anni:

"E' il migliore dei suoi tempi, quello sì"

Ronaldinho e Messi hanno giocato quattro anni insieme, proprio i primi da professionista per l'argentino. Grazie ai goal e agli assist dei due, fenomeni in una squadra che poteva contare su grandissimi nomi come Eto'o, il Barcellona riuscì a vincere la sua seconda Champions, quella del 2004.

Da lì Ronaldinho ha scelto il , il Flamengo, il Queretaro e il Palmeiras. Messi no, ha continuato al Barcellona, e continuerà in blaugrana probabilmente per sempre. Per provare a divenire, magari non per tutti, il numero uno della storia.