Ronaldinho debutta in Kings League: fascia da capitano ma niente goal

Il brasiliano è tornato in campo a 42 anni nella Kings League, per lui subito la fascia da capitano ma la partita finisce 0-0.

Ronaldinho torna in campo, è tutto vero. Il fuoriclasse brasiliano, che non giocava addirittura dal 2015 quando si era chiusa la sua esperienza al Fluminense, ha debuttato nuovamente a 42 anni.

L'ex Barcellona, che ha vestito anche la maglia del Milan, è entrato a gara in corso durante la partita della Kings League con la maglia dei Porcinos Fc. Fascia da capitano al braccio, Ronaldinho non è però riuscito a segnare.

Qualche giorno fa Ronaldinho aveva accettato l'invito dell'ex compagno Piqué, fondatore della Kings League, ovvero un campionato di calcio a 7 che spopola su Twitch.

Se sul campo non è andata troppo bene, Ronaldinho può consolarsi con l'incredibile dato relativo alle visualizzazioni. Sono stati ben 1,5 milioni gli spettatori che hanno seguito in streaming il suo ritorno in campo.

Ronaldinho non è il primo ex calciatore professionista a giocare nella Kings League. Nel corso della competizione, iniziata ufficialmente il 1 gennaio 2023, hanno già giocato Sergio Aguero e Chicharito Hernandez, oltre a un misterioso calciatore ancora in attività, la cui identità è rimasta nascosta da una maschera.