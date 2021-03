Romulo torna in Brasile: ufficiale l'approdo al Cruzeiro

Romulo è un nuovo giocatore del Cruzeiro. Negli ultimi dieci anni in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona, Juve, Genoa, Lazio e Brescia.

Dopo dieci anni vissuti in Italia da ottimo protagonista in Serie A e per una stagione in Serie B, Romulo torna in Brasile per ripartire dal Cruzeiro.

A confermare l’arrivo del duttile esterno è stato il club di Belo Horizonte attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Bem-vindo, Rômulo!

Com passagem pela seleção italiana, o volante de 33 anos está de volta ao Cruzeiro no ano do Centenário! ⚽

Saiba mais: https://t.co/HlEnaVkZii

⠀#CruzeiroCentenario pic.twitter.com/JvEIXMPWIQ — Cruzeiro (@Cruzeiro) March 26, 2021

“Per rendere la nostra rosa ancora più forte, il consiglio di amministrazione del Cruzeiro ha deciso, nel pomeriggio di venerdì, di ingaggiare il centrocampista Romulo. Il giocatore, che ha doppia nazionalità (brasiliana e italiana), firma un contratto triennale con il Miglior Club Brasiliano del XX Secolo”.

Romulo sarà uno dei punti di forza di una squadra che avrà come obiettivo il ritorno in massima serie. Il Cruzeiro, una delle compagini più antiche e titolate del calcio brasiliano, è infatti retrocesso nel 2019 (non era mai accaduto prima) e sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua intera storia.

Romulo, che già nel 2010 aveva militato nel Cruzeiro, negli ultimi dieci anni ha sempre giocato in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia.

Campione d’Italia con la Juventus, può vantare nella sua bacheca anche due Coppe Italia (una vinta con i bianconeri ed una con la Lazio). Nel 2014, era stato inserito da Cesare Prandelli nella lista dei convocati dell’Italia per i Campionati del Mondo, ma preferì far posto a giocatori più in forma, poiché non era al meglio dal punto di vista fisico.

Classe 1986, era svincolato dallo scorso 30 giugno 2020, da quando cioè è scaduto il contratto che lo legava al Brescia.