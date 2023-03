Romagnoli risponde a Mourinho: "Non ci sarà un terzo derby, giusto?"

Alessio Romagnoli replica alla provocazione lanciata da Mou dopo l'uscita della Lazio dalla Conference League: "Non c'è il terzo derby per la Roma?".

La vittoria della Lazio sulla Roma, offre un assist ad Alessio Romagnoli. Il centrale di Sarri, dopo il derby, replica alla provocazione lanciata da Josè Mourinho successiva all'eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League.

"La Lazio non avrà una terza competizione da giocare adesso, no? E' così, purtroppo...".

Questa la stoccata di Mou alla Lazio, raccolta e rispedita al mittente dal difensore nel dopogara della sfida dell'Olimpico.

"Li abbiamo vinto entrambi - le sue parole a 'Sky' - Non ci sarà un terzo derby per la Roma, giusto?".

"Ora festeggiamo e ci godiamo la sosta - ha poi aggiunto Romagnoli - Noi preferiamo parlare dopo il campo, non prima. Eravamo già carichi, poi abbiamo letto quella frase ed è stato un motivo in più per vincere".

"Ora vado a mangiare perché ho fame. Per me la partita finisce al 90'".