Roma-Young Boys dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma a caccia del primo posto nel gruppo A di Europa League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

- Data: 3 dicembre 2020

3 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sk

Sk Streaming: Sky Go e Now Tv

Alla pari di e Hoffeheim, la Roma di Fonseca è una delle squadre che ha ottenuto la qualificazione matematica ai sedicesimi di nel quarto turno. Ora, con il quinto, i giallorossi proveranno a chiudere il proprio girone in testa.

Di fronte ai capitolini ci sarà lo Young Boys, attualmente a -3 in classifica e anch'essa vicina ad approdare alla fase successiva. Occhio però al Cluj, pronto ad approfittare di un eventuale stop degli svizzeri in caso di successo contro il Sofia.

Per il primo posto nel girone A di Europa League alla Roma basterà un pareggio contro lo Young Boys. In caso di sconfitta di Pedro e compagni invece le posizioni di testa delle qualificate verranno decise nell'ultima giornat che chiuderà i gruppi 2020/2021.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Roma-Young Boys: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-YOUNG BOYS

La gara tra Roma e Young Boys del quinto turno di Europa League si giocherà giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 21 in quel dell'Olimpico. A Roma niente tifosi causa coronavirus.

Roma-Young Boys sarà trasmessa come di consueto in diretta televisiva da Sky, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione dell’Europa League. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport canale 253. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8.

La sfida che vedrà protagoniste Roma e Young Boys. sarà visibile anche in . Gli abbonati Sky potranno seguirla su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go.

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti.

C’è un ulteriore modo per non perdersi neanche un momento di. Sul nostro sito troverete la cronaca minuto per minuto del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Nonostante Dzeko sia stato recuperato, Fonseca proporrà Borja Mayoral come punta, supportato da Carles Perez e da uno tra Pellegrini e Pedro. Bruno Peres e Spinazzola esterni di centrocampo, in mezzo Villar e Diawara. Pau Lopez giocherà in porta, difeso da Smalling (dovrebbe recuperare), Juan Jesus e Ibanez. In forte dubbio Mancini e Veretout, usciti per infortunio contro il Napoli.

Lo Young Boys, primo in classifica in e reduce da un 3-0 conquistato a Losanna, potrebbe schierarsi con un 3-4-3 coperto come all'andata, anche se non è escluso l'utilizzo di un 4-4-2 come in campionato. Scalpita l'ex Gaudino, che però dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Nsame, a segno a Berna contro i giallorossi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Mayoral.

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.