La Roma ha vinto la prima edizione della Conference League. I giallorossi hanno battuto in finale il Feyenoord, conquistando il primo trofeo europeao della sua storia (due, considerando anche la Coppa delle Fiere, di cui ancora oggi si discute tra UEFA e FIFA). Il calcio italiano riporta in patria un trofeo.

Dodici anni dopo la Champions League e il Mondiale per Club conquistati dall'Inter, la Roma vince la Conference League. Un trionfo che ha portato diverse squadre a congratularsi con i giallorossi: tra queste anche la Juventus, una delle maggiori rivali del team capitolino.

"Congratulazioni alla Roma per la vittoria della Conference League"

Insieme alla Juventus hanno postato un messaggio in favore della Roma anche il Napoli e il Milan ("Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League"). Non solo, visti i tweet anche di altre compagini di Serie A, dall'Empoli allo Spezia.