Roma-Trabzonspor dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma affronta il ritorno dei playoff di Conference League con il Trabzonspor: dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

ROMA-TRABZONSPOR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Trabzonspor

Roma-Trabzonspor Data: 26 agosto 2021

26 agosto 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go, NOW, YouTube Roma, Twitter @OfficialASRoma, Facebook Roma

La Roma è attesa dalla sfida contro il Trabzonspor valida per il ritorno dei playoff di Conference League, che può regalare ai giallorossi il passaggio alla fase a giorni della neonata competizione europea.

Nella gara d'andata in terra turca, la formazione di Mourinho si è imposta per 1-2. Accade tutto nella ripresa, con il botta e risposta tra Pellegrini e Cornelius e il sigillo finale di Shomurodov.

Per passare il turno nei tempi regolamentari, la Roma deve vincere o pareggiare. In caso di vittoria del Trabzonspor con un goal di scarto, indipendentemente dal risultato visto che non valgono doppio le reti in trasferta, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

La Roma arriva a questa sfida avendo giocato la prima partita di Serie A contro la Fiorentina, mentre il Trabzonspor ha già disputato due gare della massima serie turca.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Trabzonspor: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO ROMA-TRABZONSPOR

La sfida tra Roma e Trabzonspor è in programma giovedì 26 agosto allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato per le ore 19.00

Il confronto tra i giallorossi di Mourinho e i turchi sarà visibile su Sky, che insieme a DAZN ha acquisito i diritti della Conference League. Nello specifico, basterà sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al match: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).

Oltre alla diretta televisiva, ci sono molteplici possibilità per quanto riguarda la visione in streaming. Gli abbonati Sky potranno godersi il match grazie all'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. C'è poi NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell'emittente satellitare. Infine, la Roma trasmette il match anche sui suoi canali YouTube, Twitter e Facebook.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto del match dei giallorossi ci sarà ovviamente anche qui su Goal, partendo dalle formazioni ufficiali e arrivando fino al fischio finale del direttore di gara.

Mourinho dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1, facendo probabilmente riposare qualche elemento considerando anche i primi impegni di campionato. Il turnover non dovrebbe riguardare la retroguardia davanti a Rui Patricio, con Mancini e Ibañez al centro mentre Karsdorp e Viña sulle fasce. In mediana Diawara potrebbe prendere il posto di Cristante, così come sulla trequarti Carles Perez potrebbe essere preferito a uno del trio Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan: probabilmente quest'ultimo. Shomurodov confermato unica punta, con l'ultimo arrivato Abraham pronto ad entrare a gara in corso.

Avci risponde con il 4-3-3, che non dovrebbe presentare grosse novità rispetto alla sfida d'andata. Davanti a Cakir, linea difensiva a 4 con l'ex Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo e Ismail. Odzemir giocherà nel cuore della mediana, coadiuvato da Bakasetas e dall'ex capitano del Napoli Hamsik. In avanti Tavares è insidiato da Cornelius, autore del goal del momentaneo 1-1 all'andata. Come attaccanti esterni, spazio e Gervinho e Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme.