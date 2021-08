Formazioni Roma-Trabzonspor: Abraham punta del 4-2-3-1

La Roma vuole la qualificazione ai gironi di Europa Conference League: si parte dal successo (1-2) giallorosso dell'andata. Conferma per Abraham.

C'è un ultimo ostacolo tra la Roma e i gironi della neonata Europa Conference League: giallorossi favoriti in virtù dell'1-2 ottenuto all'andata del playoff sul campo del Trabzonspor e con due risultati su tre (vittoria e pareggio) a disposizione per il secondo atto dell'Olimpico.

Un vantaggio non da poco per i ragazzi di Mourinho che, dopo aver esordito in Serie A con un convincente successo sulla Fiorentina, vogliono completare l'opera oltre i confini nazionali per dare un senso compiuto a questo primo scorcio di stagione.

Contro i viola, uno dei migliori è stato Abraham: un'espulsione causata, due assist e una traversa per l'ex Chelsea, la spunta sul match-winner in Turchia, Shomurodov, per agire al centro dell'attacco. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto dell'inglese sulla trequarti.

Cristante-Veretout coppia mediana da schermo davanti alla difesa, composta a sua volta da Karsdorp e Viña sulle fasce con Mancini e Ibañez in posizione centrale. Tra i pali Rui Patricio.

Trabzonspor col tridente offensivo formato da Gervinho e Nwakaeme ai lati di Cornelius. Bakasetas e Hamsik mezzali, Siopis in cabina di regia a centrocampo. Retroguardia con l'ex Bruno Peres e Trondsen sulla linea dei terzini, Edgar e Vitor Hugo davanti alla porta di Cakir.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Siopis, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.