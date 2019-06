Roma, Totti e gli acquisti negati a Di Francesco: tra loro Ziyech, Berardi e Malcom

Nella lunga conferenza stampa di lunedì pomeriggio Francesco Totti, tra le tante accuse lanciate alla società, ha rivelato anche come la non abbia assecondato le richiesti di Eusebio Di Francesco sul calciomercato.

Totti ovviamente non ha fatto nomi, ma ha spiegato che l'ex tecnico giallorosso la scorsa estate aveva chiesto l'acquisto di alcuni giocatori. Giocatori però mai arrivati a Trigoria.

"Siamo amici, ma non l’ho scelto io, lo ha voluto Monchi. Dopo la semifinale di Champions aveva chiesto quattro-cinque giocatori. Sapete quanti ne hanno presi di quelli che voleva lui? Zero. Lo sapevate? Voi no, io sì".