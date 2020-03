Attenta Roma: anche il Tottenham sulle tracce di Smalling

La Roma dovrà guardarsi le spalle dal Tottenham nella corsa a Chris Smalling: anche gli 'Spurs' sembrano intenzionati ad inserirsi nell'affare.

Sono bastati pochi mesi a Chris Smalling per prendersi la : arrivato in prestito oneroso dal , il centrale difensivo ha fatto cambiare idea a molti sul suo conto, tanto che ora si parla addirittura di una possibile permanenza a lungo termine nella Capitale.

Non è un mistero che la Roma stia trattando con i 'Red Devils' per un'acquisizione a titolo definitivo: 20 milioni di euro la richiesta inglese, 16 milioni l'offerta italiana. Ma con un terzo incomodo pronto ad approfittare di questa fase di stallo.

Come riportato da 'Daily Express', anche il è rimasto favorevolmente impressionato dalle prestazioni di Smalling in maglia giallorossa e potrebbe inserirsi nella trattativa tra la Roma e il Manchester United.

Un pericolo in più per il ds romanista Gianluca Petrachi che dovrà presentare argomenti importanti per convincere la controparte ad accettare la proposta economica, pur di non perdere un giocatore rivelatosi imprescindibile per gli schemi tattici di Paulo Fonseca.

Lo stesso Smalling sembra essersi ambientato al meglio in e non sarebbe scontento all'idea di continuare a difendere i colori giallorossi: eventualità che i tifosi si augurano possa accadere con la tanto attesa fumata bianca.