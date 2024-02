This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Olimpico, Roma GUARDA ROMA-TORINO SU Roma-Torino in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ARoma vs TorinoRomaTorino Uno dei posticipi del lunedì della 26ª giornata di Serie A è Roma-Torino: formazioni, diretta tv e streaming. ROMA-TORINO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Uno dei due posticipi del lunedì, valido per la 26ª giornata di Serie A, è la sfida tra Roma e Torino. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Momento positivo per i giallorossi, rinati grazie alla cura De Rossi: avanti in Europa League e tornati a ridosso del quarto posto in campionato, con l'obiettivo di non fermarsi e continuare a cavalcare l'onda. Il Toro, invece, ha perso l'occasione di avvicinarsi alla zona Europa andando ko nel recupero della 21ª giornata in casa contro la Lazio. Tutto su Roma-Torino: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming. ROMA-TORINO IN DIRETTA LUNEDÌ 26 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Roma-Torino Competizione Serie A Data 26 febbraio 2024 Orario 18:30 Stadio Olimpico (Roma) ROMA-TORINO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A LUNEDÌ 26 FEBBRAIO DAZN Guardala qui ROMA-TORINO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO Possibile qualche variazione di uomini in casa Roma, con Kristensen, Ndicka, Angelino, Bove ed Azmoun in rampa di lancio: Lukaku verso la panchina per tirare il fiato alla pari di Cristante, Llorente è ko, fiducia a Svilar in porta. Toro col tandem Zapata-Sanabria supportato da Vlasic, in difesa recuperato Djidji, Ricci e Linetty in pole per comporre la mediana. ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte ROMA-TORINO: IL CONFRONTO Nei 157 precedenti in Serie A tra Roma e Torino, i giallorossi hanno ottenuto più vittorie (68) rispetto ai granata (47), con 42 pareggi. L'ultimo incrocio risale alla sfida d'andata dello scorso 24 settembre, terminata 1-1. Precedenti in Serie A 157 Vittorie Roma 68 Pareggi 42 Vittorie Torino 47 Pubblicità