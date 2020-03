Roma sulle tracce di Tiquinho: piace a Fonseca

Tiquinho è un obiettivo della Roma per l'attacco: il brasiliano è uno dei preferiti di Paulo Fonseca che lo vorrebbe a Trigoria.

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del desiderio di Paulo Fonseca di tornare ad allenare Marcos Antonio, suo pupillo allo Donetsk: ma lui non è l'unico brasiliano ad essere finito tra i desiderata del tecnico portoghese.

Come riportato da 'A Bola', Fonseca ha individuato l'attaccante che fa al caso suo: si tratta di Tiquinho Soares, classe 1991 punta di diamante del .

Tiquinho ha doti da realizzatore puro che lo hanno portato a segnare 16 goal in stagione, solo sette in meno dei 23 dell'annata precedente in cui punì proprio la nel ritorno degli ottavi di finale di .

Altre squadre

Il contratto con il Porto scade nel 2021 e, almeno fino a quella data, chi vorrà Tiquinho dovrà sborsare i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria: cifra elevata che spaventa i giallorossi, costretti magari ad un sacrificio per regalare a Fonseca l'attaccante di cui ha bisogno.