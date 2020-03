La Roma segue Marcos Antonio: è un pupillo di Fonseca

Paulo Fonseca potrebbe allenare nuovamente uno dei suoi pupilli ai tempi dello Shakhtar: Marcos Antonio è finito nel mirino giallorosso.

Quando Paulo Fonseca lo accolse allo Donetsk, Marcos Antonio non aveva nemmeno 19 anni: eppure, nonostante la giovanissima età, il brasiliano si rivelò imprescindibile per la formazione ucraina di cui diventò uno dei pilastri.

Anche ora che il tecnico portoghese allena la , il feeling tra i due sembra ancora essere intatto: secondo 'La Gazzetta dello Sport', sul taccuino del ds giallorosso Petrachi è finito proprio il nome di Marcos Antonio.

Mediano ma all'occorrenza anche trequartista, il classe 2000 è un giocatore duttile: il desiderio realizzato di ogni allenatore, Fonseca compreso e a cui non dispiacerebbe l'idea di allenarlo nuovamente, stavolta in .

La valutazione del cartellino di Marcos Antonio non è neanche troppo elevata, punto a favore che rischia di giocare un ruolo decisivo nell'eventuale trattativa che potrebbe nascere nelle prossime settimane tra le due società.

Capitolo Mkhitaryan: l'armeno non dovrebbe rientrare nei piani dell' per la stagione 2020/21 ed è già stata messa in atto la strategia per confermarlo a Trigoria dove, infortuni a parte, si è integrato benissimo.