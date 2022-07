Roma-Sunderland dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Al via la tournée portoghese della Roma: il primo avversario dei ragazzi di Mourinho è il Sunderland. Dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo aver regolato con un comodo 5-0 il Trastevere nella prima sgambata della stagione, la Roma si appresta a disputare la prima delle quattro amichevoli previste all'interno della tournée in Portogallo: avversario degli uomini di Mourinho è il Sunderland.

Gli inglesi, reduci dalla promozione in Championship (la seconda divisione inglese), debutteranno in campionato il prossimo 31 luglio, in occasione del match casalingo contro il Coventry.

L'ultima amichevole dei 'Black Cats' contro i Rangers, inoltre, è stata abbandonata sul risultato di 1-0 in favore degli inglesi: colpa di un blackout elettrico che non ha consentito il regolare prosieguo dell'incontro, vittima anche di problemi di copertura televisiva nella prima frazione.

Dopo la gara contro il Sunderland, la Roma disputerà altre tre partite in Portogallo: ad attendere i giallorossi anche Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza.

Qui troverete tutte le info necessarie su Roma-Sunderland: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-SUNDERLAND

Roma-Sunderland si giocherà mercoledì 13 luglio 2022 allo stadio municipale di Albufeira, in Portogallo. Calcio d'inizio alle ore 12 italiane, le 11 locali.

DOVE VEDERE ROMA-SUNDERLAND IN TV

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per Roma-Sunderland: non sarà quindi possibile assistere al match in diretta tv.

ROMA-SUNDERLAND IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Roma-Sunderland disponibile collegandosi sul sito ufficiale del Sunderland (https://safc.com/): bisognerà registrarsi e acquistare il pass per poter accedere alla visione dell'evento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SUNDERLAND

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, Neil, Cirkin; O' Nien, Evans; Roberts, Pritchard, Embleton; Stewart. All. Neil