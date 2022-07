Buio all'improvviso: cancellata Sunderland-Rangers

Il secondo tempo del match non è stato disputato causa interruzione elettrica. Nel primo, invece, problemi nella copertura televisiva.

Dopo il match a Tbilisi del primo turno di Conference League, un altro problema di corrente elettrica nel calcio estivo in giro per l'Europa. Stavolta non per una gara ufficiale, ma bensì per l'incontro amichevole tra Sunderland e Rangers, cancellato sul risultato di 1-0 per gli inglesi.

Il match iniziato alle 21 ha visto il Sunderland andare avanti con O'Nien al 28esimo minuto della prima frazione: all'intervallo, in attesa di iniziare il secondo tempo - con il risultato di 1-0 invariato - un calo di tensione ha portato la sfida in terra portoghese, amichevole pre-stagionale, a venire interrotta. Buio incombente e riflettori spenti.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo poco meno di mezzora dall'interruzione elettrica, Rangers e Sunderland hanno dovuto abbandonare il campo definitivamente, cancellando di fatto il resto della gara: entrambe hanno chiesto scusa ai propri tifosi per il guasto ai proiettori indipendente dalla volontà dei due club.

Polemiche, tra l'altro, non solo per l'impianto di gara, ma anche per quanto accaduto a inizio gara con il minuto di silenzio nei confronti del compianto Andy Goram, leggenda dei Rangers: canti da parte dei tifosi del Sunderland e rabbia sui social.

Problemi anche nella visione da casa: un errore televisivo non ha infatti permesso ai tifosi di assistere al match per gran parte della prima frazione.