Roma, Spinazzola si ferma: problema muscolare al bicipite femorale

Infortunio in allenamento per Spinazzola: il terzino della Roma ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale, condizioni da valutare.

Brutte notizie in casa . Pronti a ufficializzare l'arrivo in prestito dal di Davide Zappacosta, i giallorossi devono ora far fronte all'infortunio occorso in allenamento a Leonardo Spinazzola.

L'ex terzino della ha infatti accusato un problema muscolare, con la risonanza magnetica che ha poi evidenziato un evento distrattivo al bicipite femorale sinistro.

"Spinazzola in seguito ad un problema muscolare accusato oggi in allenamento è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per stabilire i tempi di recupero”.

La Roma fa sapere che ora le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, così da stabilire quali saranno i tempi di recupero. Con ogni probabilità il giocatore non sarà disponibile per la prima giornata di contro il , con la Roma che vorrebbe recuperarlo almeno per il derby contro la del prossimo 1 settembre.

Arrivato quest'estate dalla Juventus nell'affare che ha portato Luca Pellegrini in bianconero (con il giocatore passato poi in prestito al ), Spinazzola non inizia dunque nel migliore dei modi la sua nuova esperienza in giallorosso.