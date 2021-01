Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan e Pedro titolari

Meno turnover del previsto per Paulo Fonseca, che manda in campo Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini. Saponara dal 1' nello Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SPEZIA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.

La dovrà mettersi alle spalle il dispiacere rimediato nel Derby contro la , staccando il pass per la qualificazione ai quarti di Coppa . Di fronte ci sarà però uno pronto a combattere.

Altre squadre

Paulo Fonseca opta per un turnover meno corposo di quello che era previsto alla vigilia: in attacco ci sono Pedro e Mkhitaryan, con Borja Mayoral prima punta. Pellegrini a centrocampo in coppia con Villar. Mancini, Cristante e Kumbulla in difesa.

Italiano risponde con un attacco inedito, formato da Agudelo, Saponara e Galabinov. Saponara tra l'altro al debutto da titolare con la nuova maglia. Centrocampo trasformato, con Leo Sena in sede di regia. Ramos e Vignali i due terzini in difesa. Krapikas a sorpresa in porta.