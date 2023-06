Roma sconfitta, Matic consola Dybala: "Questo è il calcio"

L'esperto centrocampista consola Dybala in lacrime dopo la sconfitta in finale di Europa League con una semplice frase: "Questo è il calcio".

La sconfitta in finale, maturata dopo i calci di rigore, è stata un colpo durissimo per tutti i giocatori della Roma molti dei quali non sono riusciti a trattenere le lacrime al termine della partita contro il Siviglia.

Uno dei più inconsolabili era Paulo Dybala, schierato a sorpresa da Mourinho nell'undici titolare nonostante fosse ancora lontano dalla migliore condizione dopo il problema alla caviglia.

L'argentino, peraltro, il suo l'ha ampiamente fatto realizzando il goal del momentaneo vantaggio che aveva illuso la Roma.

Ecco allora che, durante la premiazione, Dybala ha cercato conforto confrontandosi con uno dei giocatori più esperti della rosa giallorossa ovvero Nemanja Matic.

In un video, pubblicato sui social di DAZN, si vede l'ex centrocampista di Chelsea e Manchester United rispondere a Dybala con una semplice frase: "That's football". Nel bene e nel male.

Una regola che Matic, 35 anni da compiere il prossimo agosto e una lunghissima carriera anche a livello internazionale, conosce benissimo.