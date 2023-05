Roma in finale, Juventus eliminata: cambiano date e orari delle partite di campionato

L'eliminazione della Juventus cambia il calendario di Serie A: Roma-Salernitana lunedì sera, Juve in campo a Empoli martedì.

L'eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League per mano del Siviglia cambia anche il calendario della 36sima giornata di Serie A.

La partita dei bianconeri, impegnati in trasferta sul campo dell'Empoli, non si giocherò più lunedì 22 maggio alle ore 20.45 ma il giorno dopo, martedì 23 maggio sempre alle 20.45.

Di conseguenza subirà una piccola variazione anche la programmazione della gara che vedrà come protagonista la Roma, chiamata ad affrontare in casa la Salernitana. Il match dei giallorossi, inizialmente fissato per lunedì 22 maggio alle 18.30, inizierà invece alle ore 20.45.

Le variazioni di calendario erano già state anticipate dalla Lega Serie A nel comunicato ufficiale di qualche settimana fa.

Ma perché la gara della Roma non è stata spostata a martedì come quella della Juventus? Il motivo è la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 24 maggio tra Inter e Fiorentina allo stadio 'Olimpico'.