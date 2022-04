Roma qualificata alla semifinale di Conference League se...? Cosa serve ai giallorossi

La prima edizione della Conference League, neonata competizione UEFA, si concluderà nel giro di un mese. A fine maggio, infatti, si giocherà la finale per determinare il primo team campione del torneo, che potrà in questo modo qualificarsi ai gironi di Europa League in caso di mancato accesso alla competizione (o alla Champions) tramite il campionato. In gioco anche la Roma di Mourinho.

Dopo aver perso 2-1 sul campo del Bodo/Glimt nell'andata dei quarti, la Roma si gioca all'Olimpico l'accesso alla semifinale della Conference League. Quarto match contro i norvegesi quello del ritorno, dopo il famoso 6-1 dei gironi, il pareggio sempre dei gironi e l'ultimo risultato maturato il 7 aprile.

L'articolo prosegue qui sotto

ROMA IN SEMIFINALE DI CONFERENCE SE...

Batte il Bodo/Glimt all'Olimpico con due o più goal di scarto

Batte il Bodo/Glimt all'Olimpico ai rigori (dopo un successo con un goal di scarto nei tempi regolamentari e supplementari)

ROMA ELIMINATA AI QUARTI DI CONFERENCE SE...

Pareggia contro il Bodo/Glimt con qualsiasi risultato (tempi regolamentari e supplementari)

Perde contro il Bodo/Glimt con qualsiasi risultato (tempi regolamentari, supplementari o rigori)

ROMA-BODO/GLIMT 1-0 ALL'OLIMPICO

Se la Roma dovesse battere 1-0 il Bodo/Glimt nei tempi regolamentari si andrà ai supplementari: come noto è stata eliminata la regola del goal che vale doppio in trasferta, ragion per cui ogni successo di misura dei giallorossi porterà ad ulteriori 30 minuti ed eventuali rigori. In passato, invece, l'1-0 sarebbe bastato per la qualificazione giallorossa.

Stesso discorso relativamente ad un 3-2 o 4-3 per la Roma: il Bodo/Glimt non sarebbe qualificato, ma avrebbe bisogno di supplementari o rigori per agguantare le semifinali.

Roma o Bodo/Glimt affronteranno in semifinale di Conference League la vincente tra PSV e Leicester. Una di queste, dunque, giocherà la finale. Dall'altra parte arriverà a giocarsi la coppa una tra Slavia Praga, Feyenoord, PAOK e Marsiglia, con quest'ultima riuscita a battere 2-1 i greci nei quarti. Nessuna rete invece nell'incontro tra il team di Eindhoven e quello britannico.