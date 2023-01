Roma pronta ad intervenire sul mercato: se parte Zaniolo, tentativo per Frattesi

I giallorossi preparano il blitz immediato per il centrocampista del Sassuolo in caso di separazione da Zaniolo. L'alternativa è Aouar.

Sono ore di grande fermento in casa Roma, ulteriormente movimentate dalla vicenda che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo, con il classe 1999 che ha comunicato al club la volontà di non prendere parte al match che vedrà i giallorossi impegnati sul campo dello Spezia.

Sullo sfondo, inevitabilmente, c'è la questione legata al futuro dell'attuale numero 22 romanista, a tutti gli effetti sul mercato e con il Tottenham - più del West Ham - a monitorare il fronte con grande attenzione, in attesa di sferrare la mossa decisiva per portare il calciatore in Premier.

In caso di partenza di Zaniolo - che la Roma valuta 40 milioni - la società capitolina avrebbe a disposizione gli argomenti economici necessari per provare ad affondare da subito il colpo per Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo, coetaneo di Zaniolo, è da tempo un obiettivo di mercato di Tiago Pinto e monetizzare dal fronte Zaniolo significherebbe avere tra le mani una ghiotta chance per provare a sbloccare l'operazione già nel mercato di gennaio. Mossa che permetterebbe a Mourinho di avere a disposizione un tassello in più nel reparto mediano in vista della seconda parte di stagione.

I giallorossi, pur di abbassare la richiesta iniziale del Sassuolo, sarebbero disposti ad inserire nella trattativa anche uno tra Bove e Volpato. Pedine che potrebbero tornare utili per trovare la quadra generale di un'operazione comunque complicata, quantomeno nell'immediato.

Il piano 'B', invece, conduce direttamente verso la Ligue 1 e di nome fa Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto.

Il classe 1998 è un altro profilo graditissimo alla società romana, ma per anticipare di sei mesi il suo approdo nella capitale - oltre alla cessione di Karsdorp o Shomurodov - servirebbe un gruzzoletto da circa 7 milioni per strappare il sì del club transalpino.

Lavori in corso, dunque, in casa Roma. Con il futuro di Zaniolo a fare da ago della bilancia, senza dimenticare che in caso di addio, il 15% della cifra incassata finirebbe nelle casse dell'Inter.