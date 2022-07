Roma-Portimonense 2-0: per Zaniolo fascia da capitano e goal

La Roma si impone contro la Portimonense nella sua seconda uscita in Portogallo. Decisive le reti di Tripi e Zaniolo.

A tre giorni dalla vittoria contro il Sunderland, la Roma torna in campo all’ all'Estadio Municipal de Albufeira per affrontare il Portimonense nella sua terza amichevole di pre-campionato.

Altro avversario di rango dunque per i giallorossi, che in questa occasione hanno sfidato una compagine che milita nel massimo campionato portoghese. Nonostante i carichi di lavoro di questo periodo dell’anno, gli uomini di Mourinho sono parsi già in buona forma, tanto che hanno provato a dettare i tempi di gioco fin dalle prime battute.

La vera prima occasione da rete è però di marca lusitana e a confezionarla è Anderson che al 10’ trova lo spazio giusto per calciare a botta sicura verso Rui Patricio: Mancini sventa la minaccia con un grande intervento in scivolata.

Qualche minuto più tardi è El Shaarawy, ottimamente servito da Pellegrini, a lanciarsi verso la porta avversaria alla ricerca del goal del vantaggio, la sua conclusione di destro finisce però ampiamente a lato.

Al 27’ il vantaggio giallorosso: corner battuto dalla sinistra da Pellegrini, Nakamura smanaccia male il pallone che arriva dalle parti di Tripi, il quale è bravo ad insaccare da posizione defilata. L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca capitolina, questa volta però il tiro a giro di El Shaarawy viene respinto dalla difesa.

Nella ripresa Mourinho presenta una squadra quasi totalmente rivoluzionata, con Zaniolo in campo con la fascia da capitano al braccio. Al 59’ è proprio il gioiello giallorosso ad andare vicino al raddoppio con un gran destro, il pallone però va a stamparsi contro la traversa.

Per Zaniolo l’appuntamento con il goal è comunque solo rimandato di qualche minuto. Al 72’ infatti, sfruttando un lancio di Celik, vince il duello fisico con il diretto marcatore, riesce a difendere palla e dall’interno dell’area di rigore di sinistro non lascia scampo al portiere avversario.

E’ la rete che vale il 2-0 ed è quella che chiude l’incontro con ampio anticipo.

La Roma avrebbe in realtà anche la ghiottissima occasione per calare il tris all’87’, quando viene assegnato un calcio di rigore per atterramento in area ai danni di Zalewski: sul dischetto si presenta Abraham che spara altissimo.

E’ un errore che non cambia comunque l’ordine delle cose: i giallorossi conquistano un’altra vittoria in questo pre-campionato.

IL TABELLINO

ROMA-PORTIMONENSE 2-0

MARCATORI: 27’ Tripi, 72’ Zaniolo

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio (46' Svilar, 88’ Boer); Mancini (46' Ibanez), Smalling (46' Kumbulla), Tripi (46' Bove); Karsdorp (46' Celik), Cristante (46' Matic), Veretout (46' Darboe, 70' Faticanti), Spinazzola (46' Zalewski); Pellegrini (46' Perez, 88’ Ivkovic); El Shaarawy (46' Zaniolo), Felix (30' Shomurodov, 46' Abraham).

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Nakamura (46' Samuel); Relvas, Willyan (46' Vinicius), Pedrao, Ewerton (46' Klinsmhen); Bruninho (46' Jocu), Moufi; Seck, Anderson (46' Rui Gomes), Welinton, Yago.