La Roma blinda la porta: accordo verbale con Svilar del Benfica

Il titolare indiscusso tra i pali della Roma è l'esperto Rui Patricio, ma la società giallorossa lancia un occhio anche al futuro che, per chiare questioni anagrafiche, non potrà sempre vedere all'opera il 34enne estremo difensore lusitano.

In tal senso, Tiago Pinto è corso ai ripari assicurandosi un prospetto di cui si parla benissimo tra gli addetti ai lavori in Europa: Mile Svilar, 22enne serbo con cittadinanza belga in forza al Benfica.

11 presenze stagionali con la squadra riserve delle 'Aquile' per il classe 1999, con cui c'è già un accordo verbale per il trasferimento che avverrà in estate e a parametro zero.

Al Benfica dovrebbe andare comunque un corrispettivo per la valorizzazione di un giocatore che nel 2017 battè il record di precocità allora detenuto da Iker Casillas: a soli 18 anni e 52 giorni, diventò il portiere più giovane ad esordire in Champions League contro il Manchester United, primato poi conquistato da Maarten Vandevoordt del Genk (17 anni e 287 giorni).