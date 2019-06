Roma, Petrachi è il nuovo direttore sportivo: ora è ufficiale

La Roma ufficializza un affare che era già 'ufficioso' da settimane: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo.

La annuncia ufficialmente Gianluca Petrachi come suo nuovo direttore sportivo. Non certo una notizia a sorpresa, visto che l'ormai ex dirigente del lavora sotto traccia con i giallorossi da settimane.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Gianluca Petrachi assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club a partire dal 1 luglio 2019. Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2022".

Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo dell'#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) 25 giugno 2019

Dopo il vero e proprio comunicato ufficiale, la Roma riporta sul proprio sito anche le parole di Gianluca Petrachi, emozionato e contento per questa nuova avventura.

"La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida".

Gianluca Petrachi interrompe così una storia d'amore, quella con il Torino, che durava dal 2010. Nove anni di grandi traguardi per il direttore sportivo, che adesso comincia un nuovo step della sua carriera. Avrà il compito, insieme al resto della dirigenza e della proprietà, di far tornare in alto la Roma.