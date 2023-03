La Roma perde Karsdorp: frattura al naso, è necessaria l’operazione

La Roma non potrà contare su Rick Karsdorp nel derby contro la Lazio: l’esterno sarà costretto ad operarsi a causa di una frattura al naso.

Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho a due giorni dal derby con la Lazio. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ infatti, Rick Karsdorp non sarà della partita, poiché costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica al naso.

L’esterno olandese, nel corso della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, è stato costretto a lasciare il campo già al 41’ dopo essere stato duramente colpito da Diego Rico.

Ebbene, gli esami ai quali è stato sottoposto nella giornata di venerdì Karsdorp, hanno evidenziato una frattura al naso che richiederà un intervento.

L’esterno giallorosso sarà operato nella giornata di sabato e quindi non potrà essere a disposizione per la stracittadina che si giocherà domenica all’Olimpico alle ore 18,00.

Una battuta d’arresto per Karsdorp che, dopo essere stato messo fuori rosa ad inizio novembre e dopo essere parso ad un passo dall’addio nel corso della sessione invernale di calciomercato, era stato prima reintegrato e poi aveva fatto il suo ritorno in campo lo scorso 19 febbraio in occasione di una sfida casalinga contro il Verona.

Contro la Lazio quindi, con ogni probabilità, sarà Zalewski a presidiare la fascia destra della Roma.