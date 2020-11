Roma, Pellegrini positivo al Covid-19: "Ho qualche sintomo, ma sto bene"

In casa preoccupa la situazione Covid-19. Anche Lorenzo Pellegrini ha annunciato di essere risultato positivo al tampone.

In un post sui propri profili social, il centrocampista ha spiegato di avere qualche sintomo, ma dii sentirsi bene.

Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, sto bene e già da oggi scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni! 💪🏻⚽️💛❤️

