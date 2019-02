Roma, nervi a fior di pelle per Dzeko: multa in arrivo per lui

Gara di Firenze da dimenticare per Dzeko: litiga con Cristante e si fa espellere. La Roma lo multa e c’è attesa per le decisioni del Giudice Sportivo.

Quello che si sta vivendo in casa Roma è un momento estremamente delicato. Il clamoroso 7-1 rimediato contro la Fiorentina , che è valso l’eliminazione dalla Coppa Italia , non solo ha fatto riemergere in tutta la loro forza quei problemi che hanno caratterizzato una stagione sin qui anonima, ma li hanno anche acuiti.

Quella di Firenze è stata una sconfitta figlia non solo di una prestazione da dimenticare, ma anche di tanto nervosismo in campo. Tra coloro che hanno manifestato maggiore insofferenza c’è certamente Edin Dzeko che, entrato nella ripresa per tentare di trascinare la squadra verso la rimonta, è stato espulso al 72’ per una reazione quanto mai scomposta.

Già in precedenza in realtà, il bomber bosniaco aveva dato ampi segnali di nervosismo. Dopo una palla persa da Cristante infatti, Dzeko si è rivolto in maniera durissima nei confronti del suo compagno di squadra, tanto che ne è venuto fuori un rovente faccia faccia durato pochi secondi, ma sfociato in parole grosse e, da quella che è stata la mimica dei due, anche ad un possibile appuntamento negli spogliatoi, dopo che lo stesso attaccate ha simulato di voler tirare una pallonata al compagno.

Una scena vista da tutti e che si è conclusa solo quando Manolas si è frapposto tra i due per mettere fine alla cosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , i dirigenti giallorossi nella giornata di giovedì hanno richiamato sia Dzeko che Cristante all’ordine, chiedendo loro di tenere comportamenti più consoni allo stile del club, per il bosniaco però la questione non si è chiusa qui.

Dzeko infatti, secondo quello che è il regolamento interno della squadra, verrà anche multato per l’espulsione rimediata qualche minuto dopo. Il rosso del Franchi , potrebbe tra l’altro anche costargli carissimo dal punto di vista disciplinare, vista che la sua reazione nei confronti del direttore di gara Manganiello è stata durissima e non è quindi da escludere che per lui possa esserci un arrivo una stangata decisa dal Giudice Sportivo.