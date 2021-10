Roma-Milan, le pagelle: Ibrahimovic fa la differenza, Kjaer gigantesco, Mkhitaryan da incubo

Milan trascinato da Ibrahimovic, Kjaer, Kessié e Bennacer, nella Roma malissimo Mkhitaryan, delude anche Abraham.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 5 - Fatale l'errore di posizionamento sulla punizione di Ibrahimovic, che macchia indelebilmente una prestazione senza altre sbavature.

KARSDORP 5,5 - Sempre generoso nelle due fasi ma ci si aspetta qualcosa in più da uno come lui soprattutto in fase offensiva. (80' SHOMURODOV sv)

MANCINI 6 - Deve far ricorso a ogni mezzo lecito per cercare di arginare Ibrahimovic e Leao, riesce comunque a strappare una sufficienza.

IBANEZ 5,5 - Punito forse oltremodo in occasione del rigore, non sfigura nei duelli, facendo valere la sua esuberanza fisica.

VINA 5,5 - Tra i più in difficoltà tra i giallorossi, preso in mezzo tra Calabria e Saelemaekers, poco lucido nelle scelte di gioco. (68' CARLES PEREZ 5,5 - Prova a liberare il sinistro in un paio di occasioni, ma senza far male)

CRISTANTE 5,5 - Chiamato a far legna in mezzo al campo e a schermare i filtranti rossoneri, arriva spesso in ritardo sulle seconde palle.

VERETOUT 5,5 - Serata opaca per il francese, costretto a limitare le sortite offensive per salvaguardare l'equilibrio.

ZANIOLO 6 - Non si fa condizionare dall'ingenua ammonizione rimediata nei primi minuti, lotta e si propone con grande personalità ma non trova lo spunto decisivo.

PELLEGRINI 6 - Stringe i denti con un ginocchio non in ordine, è comunque sempre un riferimento importante per i compagni in ogni zona del campo.

MKHITARYAN 4,5 - Mourinho gli dà fiducia, preferendolo a El Shaarawy, ma l'ameno incappa in un'altra prestazione evanescente, tanto da spingere Mourinho a lasciarlo negli spogliatoi. (46' AFENA-GYAN 6 - Regala maggiore vivacità sulla sinistra, può diventare una risorsa preziosa nel corso della stagione)

ABRAHAM 5 - Chiuso nella morsa della coppia formata da Kjaer e Tomori, scarabocchia nell'unica vera palla-goal a disposizione, facendosi murare dal danese. (63' EL SHAARAWY 6,5 - Si vede che ha voglia di scalare le gerarchie, chiude la serata con un goal molto più difficile di quello che può sembrare)

PAGELLE MILAN

TATARUSANU 6 - Attento e reattivo, va ad un passo dal clean sheet ma non può nulla sul gran tiro di El Shaarawy.

CALABRIA 6,5 - Concentrato, determinato, trova poco spazio per le sovrapposizioni ma è sempre efficace in fase difensiva.

TOMORI 6,5 - Inizia la serata con un errore grossolano poi si rimette in carreggiata, vincendo il duello con l'amico Abraham.

KJAER 7,5 - Prova gigantesca del danese, perfetto nelle letture difensive e sempre prezioso anche in fase di impostazione con i suoi lanci.

HERNANDEZ 5 - Il duello con Zaniolo termina senza vincitori nè vinti ma due ammonizioni ingenue gli costeranno il derby.

BENNACER 7 - Recupera, pulisce e distribuisce un'infinità di palloni, figura chiave per gli equilibri rossoneri nella notte dell'Olimpico. (77' TONALI sv)

KESSIE 7 - Muscoli e lucidità, sfodera all'Olimpico una delle sue migliori prestazioni stagionali.

SAELEMAEKERS 6 - (68' BALLO TOURE 5,5 - Ama spingere ma entra quando c'è da difendere il risultato, scenario non proprio ideale per le sue caratteristiche)

KRUNIC 6 - Trequartista 'oscuro', pochi fronzoli e tanta sostanza. (77' BAKAYOKO sv)

LEAO 6,5 - Si vede che è in fiducia, quando accelera è incontenibile, causando non pochi grattacapi alla difesa giallorossa (77' ROMAGNOLI sv)

IBRAHIMOVIC 7,5 - Un goal su punizione, una rete annullata per un fuorigioco millimetrico, il rigore conquistato: gli highlights di una prova da autentico totem offensivo. Anche a 40 anni, dimostra di poter ancora fare la differenza. (57' GIROUD 5,5 - Entra quando cambia l'inerzia della partita, trovandosi isolato tra i centrali della Roma)

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5; Karsdorp 5.5 (80' Shomurodov sv), Ibanez 5,5, Mancini 6, Vina 5 (68' Carles Perez 5.5); Cristante 5.5, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mhkitaryan 4.5 (46' Felix Afena-Gyan 6); Abraham 5 (63' El Shaarawy 6,5). All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu 6; Calabria 6.5, Tomori 6.5, Kjaer 7.5, Theo Hernandez 5; Bennacer 7 (77' Romagnoli sv), Kessiè 7; Saelemaekers 6.5 (68' Ballo Touré 5,5), Krunic 6 (77' Bakayoko sv), Rafael Leão 7 (77' Tonali sv); Ibrahimovic 7.5 (57' Giroud 5,5).