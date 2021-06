La Roma riparte da Maurizio Costanzo: "A luglio incontrerò Mourinho"

Il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della 'Lupa' non sta nella pelle: "Ho già in mente lo slogan: 'Mejo 'a Roma'".

L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri e a darlo è stato proprio il diretto interessato: Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma.

Per il noto giornalista e presentatore televisivo è un sogno che si realizza, essendo un tifoso giallorosso sfegatato: in questo ruolo potrà far convergere due delle sue più grandi passioni, ossia quella per il calcio e per l'aspetto comunicativo sempre più determinante anche nel mondo del calcio.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Costanzo ha spiegato come è nata questa idea.

"Chiacchierando con l’a.d. giallorosso Guido Fienga. È stato lui a farmi poi incontrare i due Friedkin, padre e figlio. Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato quello di cui mi sono occupato nella vita e quello che faccio adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì. Di cosa mi occuperò? Dei rapporti con giornali, radio e tifosi. Devo ancora capire bene come muovermi, mi sto guardando intorno».

Tante le iniziative in programma: già pronto lo slogan per fidelizzare ulteriormente i tifosi.

"Il mio obiettivo è soprattutto quello di saldare il rapporto tra i tifosi e il club. Ho in testa diverse iniziative: il primo desiderio che vorrei esaudire è quello di trovare il tifoso della Roma più anziano, mi piace l’idea di mettere le mani nella storia e nella tradizione che questa squadra ha. Poi mi piacerebbe fare qualcosa a Natale, pensavo a degli alberi giallorossi... Senza dimenticare lo slogan che voglio lanciare: 'Mejo ‘a Roma'".

Per Costanzo ci sarà l'occasione di incontrare José Mourinho: in estate il primo contatto tra i due.