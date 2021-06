Arriva la conferma: la Roma ingaggia Maurizio Costanzo

Il giornalista e volto tv sarà consulente giallorosso: "Ho firmato un accordo come responsabile di strategie della comunicazione".

Maurizio Costanzo alla Roma , tutto vero. Il noto conduttore, giornalista a volto tv è stato infatti ingaggiato dalla società capitolina come consulente. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, arriva la conferma del diretto interessato, fortemente voluto dai Friedkin.

Attraverso i propri canali social, Costanzo ha svelato

"Ho firmato un accordo con l' AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione".

Noto sostenitore della Roma, Costanzo sarà dunque una delle new entry per la stagione 2021/2022, che avrà come principale volto nuovo Mourinho, nuovamente ad allenare una squadra Italiana undici anni dopo il Triplete conquistato alla guida dell'Inter.

Costanzo in passato aveva evidenziato come non riuscisse a guardare le partite della Roma, viste le troppe emozioni che ne scaturivano: