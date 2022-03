Roma-Lazio, le pagelle: Abraham è l'uomo in più, Pellegrini alla Totti, male Hysaj

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6 - Una parata e basta, nemmeno troppo difficile, su tiro di Luis Alberto.

MANCINI 7 - L'avversario è uno degli attaccanti italiani più micidiaili. Lo tiene a bada in quasi totale serenità.

SMALLING 7 - Il mestiere e l'esperienza al servizio della difesa di Mourinho.

IBANEZ 6.5 - Una sbavatura che potrebbe rimettere in gioco i biancocelesti è l'unica pecca di una serata molto positiva.

KARSDORP 7 - Dopo l'assist decisivo in Conference League, un altro assist. Sempre per Abraham. Stravince il confronto con Hysaj sulla fascia destra.

SERGIO OLIVEIRA 7 - Si scrolla le ragnatele e si mette alla regia di una grande prestazione sporcata solo dal giallo prima di lasciare il campo. (dall'81 VERETOUT 6 - Gestisce in serenità una partita già in ghiaccio).

CRISTANTE 7 - Se Oliveira è il fosforo, lui rappresenta i muscoli della mediana romanista.

MKHITARYAN 7 - Raffina una grande quantità di palloni sporchi tra cerchio de centrocampo e trequarti, contribuendo a rendere brillante la manovra offensiva giallorossa.

ZALEWSKI 6.5 - Se quello d'esordio gli era rimasto amaro, il primo vero derby da protagonista per lui è da incorniciare. (dal 74' VINA 6 - Entra per far prendere l'applauso dell'Olimpico al collega più giovane).

PELLEGRINI 7.5 (dall'87 BOVE SV) - Davanti agli occhi di Totti mette sotto al sette una punizione al sapore di Porta Metronia.

ABRAHAM 8 - Ci mette 56 secondi a prendersi la palma dell'esordiente più prolifico della storia romanista. Non contento, piazza in porta anche la seconda rete. La terza in 4 giorni. In stato di grazia.

PAGELLE LAZIO

STRAKOSHA 4.5 - Propizia il vantaggio romanista svirgolando malamente il cross di Pellegrini da corner. Può poco sulle altre due reti dei rivali.

HYSAJ 4 - Karsdorp gli va via come e quando vuole. Lascia costantemente un buco alle sue spalle, prontamente riempito dalle incursioni romaniste. (dal 51' LAZZARI 5 - CTanta corsa e poco altro).

LUIZ FELIPE 4.5 - Abraham è un incubo, vissuto dal primo al novantesimo.

ACERBI 4.5 - Il tandem con il compagno di reparto mostra troppe falle.

MARUSIC 5 - Il meno peggio della retroguardia Sarriana. Ma non basta a strappare la sufficienza.

MILINKOVIC-SAVIC 4.5 - Il sergente oggi perde qualche grado, annullato dalla densità degli avversari a centrocampo.

LEIVA 4.5 - Quando è in forma è ancora uno dei registi migliori in Serie A. Stasera non è in forma. (dal 65' CATALDI 5.5 - Un battito biancoceleste in una serata buia)

LUIS ALBERTO 4.5 - Spento per tutta la partita. Si fa notare per un tiraccio senza pretese quando le cose sembrano ormai irrimediabilmente compromesse.

FELIPE ANDERSON 4.5 - Evanescente in fase offesiva, viene neutralizzato con puntualità dal marcatore di turno. (dal 65' ROMERO 5 - Non il migliore degli esordi in un derby).

IMMOBILE 5 - Servito poco e male dai compagni, non crea praticamente nulla dalle sue parti. Non il migliore dei segnali in vista del playoff mondiale.

PEDRO 5.5 - L'unico della squadra di Sarri che prova qualche scorribanda in solitaria. Ma gli sbocchi oggi sono pochi. Cala con il passare dei minuti e con l'aumentare del divario nel punteggio.