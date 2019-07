Roma, Juan Jesus respinge le voci di mercato: "Iniziata la pagliacciata?"

Juan Jesus non ne vuol sapere di lasciare la Roma e su Instagram allontana i rumours di mercato: "Sono e sarò sempre giallorosso".

La nel destino, nel presente e nel futuro. Juan Jesus si è legato in maniera indissolubile ai colori giallorossi fin dal suo arrivo nel 2016, quando la 'Lupa' lo acquistò dall' .

Il centrale brasiliano è finito al centro di voci che lo davano in partenza: precisamente per il , che si sarebbe mosso per chiedere il prestito. Nulla di vero secondo il difensore che su Instagram si è lasciato andare a un commento abbastanza chiaro.

"Iniziata la pagliacciata? Sono e sarò sempre giallorosso!!".

Insomma, la prossima squadra di Juan Jesus sarà sempre la stessa: a meno di ribaltoni che nel mercato possono accadere in qualsiasi momento.