Roma rappresentante italiana in Europa: la migliore negli ultimi anni

Due semifinali nell'ultimo quadriennio: nessuno come i capitolini dal 2018 ad oggi. Inter in finale nel 2020, ma deludente nelle altre annate.

Non è certo un titolo, un trofeo o una medaglia d'oro, ma qualcosa da cui partire. Nessuna squadra italiana ha fatto meglio della Roma in Europa nelle ultime stagioni. Un dato che i giallorossi faranno proprio per provare a spezzare l'eterna maledizione delle squadre di Serie A in Europa League.

Eliminato l'Ajax, la Roma è infatti approdata alle semifinali di Europa League, dove affronterà il Manchester United. Se Inter e Milan hanno conquistato la Champions più di un decennio fa, la seconda competizione continentale manca invece nelle bachece italiane oramai dai tempi del Parma, dal 1999.

Da allora solamente l'Inter è riuscita almeno a raggiungere la finalissima, perdendo però nella scorsa estate contro il Siviglia di Lopetegui. La formazione nerazzurra è di fatto l'unica altra squadra ad essere andata oltre i quarti europei nell'ultimo quadriennio, seconda alla Roma, però più continuativa nel corso del tempo (meneghini ampiamente deludenti negli ultimi anni escludendo il 2020).

La squadra capitolina ha giocato la semifinale di Champions nel 2018, persa contro il Liverpool dopo aver assaporato una storica rimonta, ed ora si trova tra le migliori quattro nell'altra competizione, insieme alle sopravvissute Villarreal, Arsenal e alla prossima avversaria del Manchester United.

Una statistica, quella della Roma due volte in semifinale tra il 2018 e il 2021 che evidenzia come il progetto giallorosso di diventare grande stia continuando. E d'altra parte ricorda la crisi decennale di un calcio italiano che fatica enormemente a rimanere al passo di tedesche, inglesi e spagnole, dominatrici d'Europa dopo la caduta del Nord Italia.

Nel 2020/2021 tutte le squadre italiane sono cadute una dopo l'altra in maniera clamorosa e quasi sempre non scontata. L'Inter è stata la prima, quarta ai gironi di Champions e fuori anche dalla discesa in Europa League, come accaduto lo scorso anno prima dell'approdo in finale.

Nella fase ad eliminazione diretta delle due competizioni sono invece tornate a casa Napoli e Milan da una parte e Juventus, Lazio ed Atalanta dall'altra, chi contro sorprese, leggasi Porto e Granada (entrambe eliminate ad aprile) e chi contro squadre ancora in ballo, ovvero Real Madrid e Manchester United.

Particolare il caso della Lazio, k.o contro il Bayern Monaco, subito dopo eliminato a sorpresa da Campione in carica contro il PSG, big non ancora del tutto consapevole di esserlo. Dall'altra parte cittadina resiste la Roma: rappresentante cittadina e italiana in Europa.